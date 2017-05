Incendio alla baraccopoli La Barbuta: a fuoco un modulo abitativo

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio di un modulo abitativo alla baraccopoli istituzionale La Barbuta. Le fiamme sono divampate nelle prime ore della mattina di sabato 13 maggio, intorno alle ore 5.30. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Non sono stati rinvenuti inneschi ne acceleranti sul luogo dell'incendio e questo, per ora, fa escludere che ci sia stata la volontà di appiccare il fuoco. Del resto, il modulo era disabitato e adibito a magazzino da tempo, pertanto, se ci fosse stato un autore del gesto sapeva che non avrebbe colpito persone. Nessun nesso, quindi, con i recenti fatti avvenuti nel quartiere Centocelle, dove a causa del lancio di una bottiglia incendiaria, hanno perso la vita tre sorelle di etnìa rom.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo.