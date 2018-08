Incendio baracca al Portuense: denunciato un uomo. Aveva creato un deposito illegale di rifiuti

E' stato denunciato dagli uomini del Reparto Tutela Ambiente dell'XI Gruppo Marconi a seguito dell'incendio scoppiato lo scorso martedì 21 agosto in una baracca di via Belluzzo, al Portuense. Si tratta di un cittadino albanese di 64 anni. Le attività di indagine condotte dalla Polizia Locale hanno permesso di accertare la condotta illecita posta in essere dall'uomo, proprietario dell'area adiacente in cui era divampato l'incendio.

Lo stesso aveva creato un deposito illegale all'interno di un terreno privato, accumulando rifiuti consistenti in: parti di lavatrici, caldaie, condizionatori, lamiere e reti metalliche. Nel corso delle verifiche, gli operanti hanno potuto rilevare anche alcune opere abusive eseguite dal 64enne nella sua proprietà.

Gli agenti hanno sequestrato la parte di terreno incriminata e avviate le procedure per la bonifica. L'uomo è stato denunciato non solo per i reati ambientali commessi: dalla realizzazione di un deposito di rifiuti all'aver causato l'illecita combustione degli stessi, ma anche per gli illeciti riscontrati in materia edilizia.