Balduina: incendio al parco del Pineto, fumo denso e traffico in tilt

Incendio di grosse dimensioni oggi 22 agosto al parco del Pineto tra Balduina e Montemario. Le fiamme sono scoppiate in un'area di sterpaglie, per cause ancora da accertare, intorno alle 14 circa. La zona interessata è quella tra via Eugenio Frate e via Damiano Chiesa. La stessa area dove è presente un grande insediamento abusivo.

Sul posto la Polizia Locale, che ha disposto la chiusura della strada, i Vigili del Fuoco e tre squadre della Protezione Civile con un camion serbatoio da 14000 litri.

[agg]#Roma Via Damiano Chiesa #incendio chiusura temporanea fra Largo Damiano Chiesa e V. Vittorio Montiglio #luceverde https://t.co/nx1lQLDp2B — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 22 agosto 2017

Presenta anche un elicottero per il supporto aereo. Denso il fumo alzato in zona come documentano le immagini di Alberto Mariani, capogruppo di Fratelli d'Italia nel XIV Municipio.

Gli altri incendi a Roma oggi

Dalle ore 08.00 circa alle ore 15.00 circa, Squadre del Comando di Roma e Provincia dei Vigili del Fuoco hanno effettuato su tutto il territorio, circa 70 interventi, di cui il 40% per incendi sterpaglie, il rimanente soccorso ordinario. Interventi in via della Fontana Morta incrocio Via di Femminamorta e via Castel di Leva e vai Darwin. Nel comune di Vicovaro, in via Colle Rosso, presenti due squadre dei Vigili del Fuoco e il direttore delle Opere di Spegnimento con l'Elicottero della Regione Lazio e moduli della Protezione Civile. Fuoco anche nel Comune di Rocca di Papa, in via di Frascati 228.