Incendio a Ponzano Romano: chiusi gli svincoli di Roma Nord dell'autostrada A1

Code chilometriche sulla diramazione Roma Nord dell’autostrada A1. A causa di un incendio “lo svincolo Fiano Romano è chiuso dalle 13,47” si apprende dal sito di Luceverde. Le fiamme si sono sviluppate in una scarpata all’altezza di Ponzano Romano. A causa del denso fumo, il traffico è stato bloccato sull’A1 Roma-Firenze e più precisamente tra Orte e la Diramazione Roma Nord.

Le chiusure sull'Autostrada A1

Più nel dettaglio entra Autostrade per l'talia. "Sull'autostrada A1, intorno alle ore 15.00, si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con l'A24 e Ponzano Romano in direzione di Firenze e il tratto tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma" si legge in una nota " è stato inoltre chiuso il tratto della Diramazione Roma Nord compreso tra il GRA e l'allacciamento con l'A1 in direzione di Firenze. Non ci sono persone ferite".

Sul posto

Polizia Stradale, Vigili del fuoco, soccorsi sanitari e meccanici sono già intervenuti sul posto. Il fumo limita fortemente la visibilità e pertanto, "per ragioni di sicurezza - spiega nella stessa nota Autostrade per l'Italia - è stato necessario bloccare il traffico in entrambe le direzioni". Come diretta conseguenza si registrano in A1, 5 km di coda in direzione di Roma e 4 km di coda in direzione di Firenze .

Strade alternative

Per gli automobilisti che stavano viaggiano in direzione di Firenze viene consigliato di uscire a Roma Nord o a Roma Est, quindi si suggerisce di prendere il GRA e, dopo aver raggiunto la strada statale Cassia in direzione Viterbo, si consiglia di percorrere la Viterbo Orte per rientrare in A1. In alternativa è possibile percorrere l'A12 Roma-Civitaveccia e proseguire sull'Aurelia in direzione Firenze. In direzione opposta, è possibile percorrere le stesse strade, ma in senso inverso.

Aggiornamento

Intorno alle 18.30 circa Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che sull' A1 Milano-Napoli sono stati riaperti i tratti tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma nord in direzione di Napoli e tra l'allacciamento con la A24 e Ponzano Romano in direzione di Firenze, che erano stati precedentemente chiusi a causa dell' incendio all' altezza del km 528 che ha interessato le aree adiacenti al tracciato autostradale. E' stato inoltre riaperto sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra il GRA e l'allacciamento con l'A1 in direzione di quest'ultima.

