Incendio in A1: in fiamme autocarro che trasportava lubrificanti, chiusa l'autostrada

Incendio in autostrada A1 venerdì 26 ottobre. Alle 15:30 i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti per lo spegnimento di un autocarro che trasportava lubrificanti per autotrazione, circa 180 quinitali in contenitori sigillati. Il mezzo pesante ha preso fuoco sull'autostrada Milano-Napoli in direzione Sud, tra Fiano Romano e Guidonia (km 540). Nessuno è rimasto ferito.

Incendio autocarro autostrada A1 26 ottobre 2018

Il tratto di Autostrada è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e bonifica. Sul posto al lavoro otto squadre di pompieri. Inevitabili le code fra l'Allacciamento Diramazione Roma Nord e Guidonia in direzione Roma. Lunghe le code, sino a 7 chilometri.