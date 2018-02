Autoarticolato in fiamme sull'A1: traffico in tilt in autostrada

Un autoarticolato in fiamme. Questo quanto ha congestionato il traffico sull'autostrada A1 Roma-Napoli in direzione Sud. Il tir ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento mentre viaggiava all'altezza del chilometro 576+3 dell'autostrada del Sole. Allertati i soccorritori sul posto sono quindi intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma.

Incendio tir sull'A1

In particolare l'incendio è divampato a bordo di un mezzo pesante che trasportava marmo poco prima delle 12:00 di oggi 13 febbraio nel nodo A1/A24 Roma Teramo ed il Bivio della Roma-Napoli della Diramazione Roma Sud. Pesanti le ripercussioni al traffico, con il traffico veicolare deviato ed auto ferme in coda in attesa del termine dell'intervento dei pompieri. Sul posto anche la PolStrada ed il personale di Autostrade per l'Italia.