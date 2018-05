Incendio in via di Centocelle: fiamme in un autodemolitore

Incendio in via di Centocelle dove questa notte è andato a fuoco un autodemolitore. Il rogo è divampato intorno alle 4:30 della notte fra il 21 ed il 22 maggio richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Disagi per gli abitanti della zone del Quadraro, Don Bosco, Vigne Alessandrino e Centocelle, alle prese con il fumo denso che ha creato problemi nelle abitazioni adiacenti allo 'sfascio'.

Incendio autodemolitore via di Centocelle

Sul posto, oltre ai pompieri che hanno poi domato l'incendio, anche gli agenti di polizia che indagano sulle cause scatenanti dell'incendio. Secondo quanto si apprende a prendere fuoco sono state alcune carcasse di auto che si trovavano nello 'sfasciacarrozze'. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Non è la prima volta che un incendio interessa gli autodemolitori di via di Centocelle, dove nel corso degli anni si sono registrati diversi roghi di piccola e grande entità.

Incendio a Castel Romano

Sempre stanotte vigili del fuoco e polizia sono intervenuti per un altro incendio in un'altra zona della città, a Castel Romano. L'allerta ai soccorritori da via della Comunella, dove sono andati a fuoco dei cumuli di rifiuti. Anche in questo caso non si sono registrati feriti.