Incendio bus Atac, la procura indaga per "danno colposo"

Mattinata di paura in pieno centro a Roma dove, in via del Tritone, un autobus della linea 63 Atac ha preso improvvisamente fuoco. Secondo i primi rilievi le fiamme si sono sprigionate dal vano posteriore del bus. Nell'arco di circa dieci minuti il mezzo è stato avvolto da un incendio che ha avvolto anche la facciata del palazzo accanto alla corsia preferenziale.

Almeno tre le esplosioni udite con vetri infranti e lamiere squagliate. Una donna, commessa di un negozio di zona, è rimasta ustionata ad un braccio.

Atac ha annunciato di avere aperto un'indagine interna sull'incidente: "La vettura, andata completamente distrutta, era dell'anno 2003, rende noto Atac che sottolinea come negli ultimi mesi l’azienda abbia intensificato “le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un’età media molto avanzata. Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017”, spiega Atac".

Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Gli inquirenti al momento ipotizzano il reato di "delitto colposo di danno in tema di incolumità pubblica". A piazzale Clodio si attende una prima informativa dei vigili del fuoco su quanto avvenuto. Poco prima di mezzogiorno è arrivata sul posto l'assessora alla Mobilità Linda Meleo: "Siamo venuti qui per accertarci di come sono andate le cose e della dinamica dell'incidente - ha spiegato Meleo - Purtroppo il parco bus di Atac soffre di una età avanzata dei veicoli. Proprio per questo negli ultimi due anni abbiamo messo in servizio più di 200 nuovi autobus e stanziato risorse per l’acquisto di 600 nuovi mezzi nei prossimi tre anni".

Nel frattempo anche Codacons punta il faro sulla sicurezza e sulla manutenzione dei mezzi pubblici: "Non possiamo più tacere di fronte a quella che sembra a tutti gli effetti una emergenza, e abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura affinché indaghi anche alla luce dei possibili reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e procurato allarme, considerato che l'episodio odierno in pieno centro ha fatto temere un possibile attentato terroristico attivando le relative procedure".