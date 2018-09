Fiamme e fumo nero: distrutto da incendio un altro autobus. E' il ventunesimo caso nel 2018

Ancora un Flambus a Roma. Questa volta l'autobus in fiamme è un Mercedes Citato blu impiegato sulla linea 98 di Atac che che stava rientrando in rimessa. E' accaduto intorno alle 22 in via Aurelia Antica. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. Illeso il conducente dell'autobus che è sceso in tempo dal mezzo in fiamme.

A confermare la notizia su Twitter anche Atac che, per il tempo dello spegnimento dell'incendio, aveva deviato le linee 98/881 e 892/889 (RomaTpl). Con quello di oggi salgono a 21 i casi registrati a Roma dall'inizio di questo 2018.

Gli ultimi, in ordine cronologico, quelli a Dragona, sul Raccordo Anulare poi in via di Carcaricola, fra le zone di Giardinetti e Tor Vergata del 10 agosto. Poi nel pomeriggio dello scorso 19 luglio, con l'incendio divampato a bordo dello 07 domato da un primo intervento dell'autista e poi dai pompieri. Il bus prese fuoco sulla via Litoranea, all'altezza del Terzo Cancello.

Prima del bus in fiamme a Capocotta era stata la volta di viale Regina Elena, con le fiamme che in quel caso devastarano la vettura. Prima, il 26 giugno, quando un mezzo pubblico Atac della linea 508 (qui la notizia) venne avvolto in una palla di fuoco in via Roccalumera, zona Prato Fiorito - Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale. Poche ore prima era stata la volta di un mezzo della linea Roma Tpl (lo 078), che viaggiava sulla via Pontina.