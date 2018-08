Autobus in fiamme: autista fa evacuare il mezzo, illesi i passeggeri

Ancora un autobus in fiamme. Questa volta a Civitavecchia e non a Roma dove ormai i Flambus non si contano più.

È successo intorno alle 19 del 7 agosto in via Terme di Traiano. L'autobus, un mezzo del trasporto pubblico locale, percorreva la linea D, quella che collega il centro con il Casaletto Rosso.

Ad accorgersi del guasto, generato per cause ancora da appurare, l’autista del mezzo che, visto il fumo, ha fermato il bus e fatto scendere i passeggeri, rimasti illesi.



Quindi la chiamata al Numero Unico per le Emergenze. Sul posto Polizia, Carabinieri e due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il mezzo pubblico distrutto. Nessuno è rimasto ferito.