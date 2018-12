Bus Atac in fiamme sulla Pontina: autista fugge dal finestrino per scappare dall’incendio

Tragedia sfiorata oggi a Roma. Intorno alle 7 del mattino l’autobus Atac 700 è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. Un incendio scoppiato sulla Pontina, all’altezza della zona di Spinaceto, tra il Grande Raccordo Anulare e la via Pontina. In pochi minuti il rogo, scoppiato per cause ancora da determinare, ha circondato l’autobus. Sul posto i vigili del fuoco.

L’autista, secondo le testimonianze raccolte, non riusciva ad uscire dall’abitacolo perché le porte erano bloccate e così, l’unica via di fuga, sono stato i finestrini. Nessuno è rimasto ferito ma le fiamme e il fumo nero erano ben visibili in tutto il quadrante dell’Eur e delle aree di Spinaceto, Vitinia e Mostacciano. La vettura, secondo quanto si apprende, apparteneva alla rimessa di Acilia. Intorno alle 8 il rogo è stato spento e il mezzo rimosso dalla carreggiata. Atac informa che "avvierà tutti gli accertamenti necessari per individuare le ragioni dell'accaduto. La vettura era in servizio da oltre 15 anni".

Video di Marco M.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Con quello di oggi salgono a 21 i casi registrati a Roma dall'inizio di questo 2018. L'ultimo in ordine cronologico era stato quello sul Raccordo Anulare quindi in via di Carcaricola, fra le zone di Giardinetti e Tor Vergata del 10 agosto. Poi nel pomeriggio dello scorso 19 luglio, con l'incendio divampato a bordo dello 07 domato da un primo intervento dell'autista e poi dai pompieri. Il bus prese fuoco sulla via Litoranea, all'altezza del Terzo Cancello.

Prima del bus in fiamme a Capocotta era stata la volta di viale Regina Elena, con le fiamme che in quel caso devastarano la vettura. Prima, il 26 giugno, quando un mezzo pubblico Atac della linea 508 (qui la notizia) venne avvolto in una palla di fuoco in via Roccalumera, zona Prato Fiorito - Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale. Poche ore prima era stata la volta di un mezzo della linea Roma Tpl (lo 078), che viaggiava sulla via Pontina.

(qui i link con tutti i flambus)