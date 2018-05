Piazza Venezia: ancora un autobus a fuoco, è l'undicesimo caso nel 2018

Ancora un autobus Atac a fuoco. E' successo alle 18:30 di oggi 10 maggio a bordo della linea 46. Si tratta di un principio di incendio tra piazza piazza dell'Aracoeli e piazza Venezia. A bruciare la vettura 7670 della rimessa di Portonaccio. Dopo i così detti flambus di via del Tritone e dell'Infernetto è l'undicesimo caso dal 2018. L'ultimo all'Esquilino, poi nella mattinata del 13 aprile in via di Portonaccio.

Poi ancora il 6 marzo, in via Prenestina, all'incrocio con via Cocconi, a una vettura della linea 313, che serve le zone di Roma Est. Pochi giorni prima, in pieno giorno, tra Macchia Palocco ed Acilia. I passeggeri della linea 03 avevano appena fatto in tempo a scendere prima che la vettura prendesse fuoco. Nel X Municipio un episodio simile quando le fiamme distrussero un autobus Atac ad Ostia.

Prima di Ostia era stata la volta di Prati, quando un Atac della linea 030 prese parzialmente fuoco mentre era in transito su via Marcantonio Colonna. Ancora un altro mezzo Atac distrutto lo scorso 26 gennaio su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. Prima era stata la volta del primo flambus dell'anno, con un altro mezzo Atac danneggiato mentre si trovava in piazza di Monte Savello, nella zona del Ghetto all'Isola Tiberina.