Ostia: altro autobus distrutto da incendio, in fiamme lo 06 scolastico

Ancora un autobus Atac in fiamme. Questa volta tra Infernetto ed Ostia, in via di Castel Porziano. Intorno alle 13:30 circa la vettura 6069 per cause accidentale ha preso fuoco. Danneggiato lo 06 adibito al trasporto scolastico. Non risultano feriti o intossicati. Solamente poche ore prima, alle 10, in via del Tritone l'autobus 63 è esploso facendo alzare una nube nera che ha invaso il cielo del centro della Capitale.

"Sono molto felice che finalmente il fascio di luce radente si sia spostato sulle vere cause del disservizio: assenza di manutenzione e prevenzione. Allo stesso tempo però sentir parlare di autobus esploso mi fa comprendere la grande ignoranza che c'è in merito. Ad esplodere sono gli pneumatici a contatto con le fiamme. Si incendiano bus ogni giorno. Cittadini e lavoratori rischiano la vita ogni giorno. Mettete gente competente a capo di Atac", commenta Micaela Quintavalle leader del sindacato CambiaMenti.

E' il decimo caso dal 2018. L'ultimo all'Esquilino, poi nella mattinata del 13 aprile in via di Portonaccio. Poi ancora il 6 marzo, in via Prenestina, all'incrocio con via Cocconi, a una vettura della linea 313, che serve le zone di Roma Est. Pochi giorni prima, in pieno giorno, tra Macchia Palocco ed Acilia. I passeggeri della linea 03 avevano appena fatto in tempo a scendere prima che la vettura prendesse fuoco. Nel X Municipio un episodio simile quando le fiamme distrussero un autobus Atac ad Ostia.

Prima di Ostia era stata la volta di Prati, quando un Atac della linea 030 prese parzialmente fuoco mentre era in transito su via Marcantonio Colonna. Ancora un altro mezzo Atac distrutto lo scorso 26 gennaio su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. Prima era stata la volta del primo flambus dell'anno, con un altro mezzo Atac danneggiato mentre si trovava in piazza di Monte Savello, nella zona del Ghetto all'Isola Tiberina.