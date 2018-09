Fumo dalla parte posteriore del bus: autista Atac spegne principio di incendio con estintore

Ennesimo guasto su un autobus Atac. E' successo sul 446 in via Cortina d'Ampezzo intorno alle 10:20 circa. Il mezzo pubblico ha subìto un guasto non meglio precisato e così l'autista, dopo aver notato del fumo fuoriuscire dalla parte posteriore dell'autobus, ha accostato e fatto scendere i passeggeri.

Il conducente ha deciso di utilizzare l'estintore come si evince anche da un video postato dal consigliere comunale di Roma Capitale Alessandro Onorato. Nessuno è rimaso ferito. Non si tratta quindi di un nuovo caso dei così detti 'Flambus' a Roma.