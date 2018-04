Via di Portonaccio: autobus Atac in fiamme, è il settimo dall'inizio dell'anno

Ancora un autobus Atac in fiamme a Roma. L'incendio questa volta ha coinvolto il 409, un così detto 'serpentone' poco prima delle 6 del mattino del 13 aprile. Ancora ignoti i motivi del guasto e del rogo. Secondo i primi riscontri il conducente dell'autobus stava marciando all'altezza via di Portonaccio 35 quando ha visto del fumo fuori uscire dalla vettura. Poi le fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco. Si tratta di una vettura che ha 4/5 anni di servizio alle spalle.

Atac avvia indagine su incendio autobus

"Un incendio si è sprigionato su un bus in servizio, lungo via di Portonaccio. L'autista è intervenuto con l'estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno estinto le fiamme. - spiega Atac in una nota - Nessun passeggero è stato coinvolto nell'evento. Atac ha avviato un'indagine interna per accertare le ragioni dell'accaduto". Per permettere la rimozione del mezzo incendiato via di Portonacio, fra Via Tiburtina e Largo Domenico de Dominicis in direzione Largo de Dominicis, è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Autobus in fiamme a Roma nel 2018

E' il settimo episodio dal 2018. L'ultimo il 6 marzo, in via Prenestina, all'incrocio con via Cocconi, a una vettura della linea 313, che serve le zone di Roma Est. Pochi giorni prima, in pieno giorno, tra Macchia Palocco ed Acilia. I passeggeri della linea 03 avevano appena fatto in tempo a scendere prima che la vettura prendesse fuoco. Nel X Municipio un episodio simile quando le fiamme distrussero un autobus Atac ad Ostia.

Prima di Ostia era stata la volta di Prati, quando un Atac della linea 030 prese parzialmente fuoco mentre era in transito su via Marcantonio Colonna. Ancora un altro mezzo Atac distrutto lo scorso 26 gennaio su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. Prima era stata la volta del primo flambus dell'anno, con un altro mezzo Atac danneggiato mentre si trovava in piazza di Monte Savello, nella zona del Ghetto all'Isola Tiberina.