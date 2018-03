Incendio a Macchia Palocco, autobus Atac in fiamme. Illesi i passeggeri

Ancora un autobus Atac in fiamme. E' successo oggi 2 marzo, alle 13, in via di Macchia Palocco 130. Distrutto un bus della linea 03. Illesi i passeggeri fatti scendere dal mezzo dall'autista. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ostia con un'autobotte.

I pompieri, prontamente intervenuti, hanno provveduto a spegnere l'autobus avvolto dalle fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Per permettere i soccorsi la strada è stata temporaneamente chiusa. Non è la prima volta che accade. L'ultimo proprio nel X Municipio, pochi giorni fa, quando le fiamme distrussero un autobus Atac ad Ostia.

I precedenti autobus in fiamme

Prima di Ostia era stata la volta di Prati, quando un Atac della linea 030 prese parzialmente fuoco mentre era in transito su via Marcantonio Colonna. Ancora un altro mezzo Atac distrutto lo scorso 26 gennaio su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. Prima era stata la volta del primo flambus dell'anno, con un altro mezzo Atac danneggiato mentre si trovava in piazza di Monte Savello, nella zona del Ghetto all'Isola Tiberina.

"Manca la sicurezza"

"In Atac non c'è sicurezza. Oramai al conducente gli è rimasto solamente di pregare che non succeda nulla, e non vogliamo pensare che cosa succederà quando arriverà il caldo perché se aspettiamo che questa gGiunta risolva i problemi, allora si che stiamo freschi. Anzi, bruciati", commenta a RomaToday Claudio De Francesco, segretario regionale della Faisa Confail.