Isola Tiberina: in fumo autobus Atac, il primo del 2018

Solo la prontezza dei conducenti ha evitato il peggio. Due episodi distinti ieri 7 gennaio. Un mezzo Atac e uno Cotral. A Roma, nei pressi del capolinea in piazza di Monte Savello, all'altezza dell'Isola Tiberina, un autobus della linea 63 è andato in fumo. E' stato l'autista del mezzo, non appena sentito odore di fumo, a scendere dalla vettura e spegnere il principio di incendio con l'aiuto di altri conducenti. Non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Si tratta del primo autobus in fiamme del 2018.

Non solo i mezzi Atac, però, sono andati a fuoco. La vettura Cotral 5891, facente parte di un lotto di complessive 155 vetture acquistate nel 2007, è partita alle 7:30 di ieri, 7 gennaio, da Sora, alla volta di Roma. Però, verso le 8:30 mentre era in viaggio sull'A1 in località Anagni, ha preso fuoco. È l'ottava vettura Cotral, dello stesso modello, che prende fuoco.