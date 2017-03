Incendio a Ciampino: distrutto autobus Atac, alta colonna di fumo nero

Prima le fiamme poi una densa colonna di fumo nero. Un autobus Atac, l'ennesimo, è stato distrutto dal fuoco oggi 21 marzo alle 8:30 circa. Questa volta è accaduto alla linea 515 di Ciampino all'altezza di viale Kennedy. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo, e la Polizia Locale per gestire i disagi al traffico.

La vettura Atac, un mezzo Mercedes 8188, è andato completamente distrutto. Il mezzo è stato tempestivamente evacuato e nessuno è rimasto ferito o intossicato. La linea 515, gestita da Atac, collega la stazione della metro Anagnina con Ciampino passando anche per la zona di Tuscolana e arrivando fino alla stazione ferroviaria di Ciampino.

Atac ha attivato un'indagine interna per accertare le ragioni dell'accaduto sottolineando che "la vettura interessata era in servizio da circa 13 anni".

Quello di questa mattina è l'ennesimo caso di bus incendiato sulle strade della Capitale. A novembre, a piazza di Cinquecento, un bus Atac è stato avvolto dalle fiamme davanti la stazione Termini.

A luglio, invece, episodio simile ad Ostia. Lo scorso 16 giugno, prese fuoco un mezzo pubblico della linea Tpl fermo al capolinea di circonvallazione Cornelia, zona Cipro-Valle Aurelia, sempre dal vano motore posteriore del bus.

Il 1 giugno toccò a un bus della linea 495 che viaggiava alle 8 del mattino, ora di punta, in viale del Muro Torto. In quel caso Atac intervenne tramite una nota stampa per frenare le polemiche: "La revisione dei bus è in corso, nessun problema per la sicurezza". Ancora il 10 maggio ad andare a fuoco fu l'N28 in transito sulla via Casilina nella zona di Torre Gaia. E il 31 marzo il 709, mentre circolava sulla via Pontina.