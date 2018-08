Flambus a Roma: a Dragona prende fuoco lo 04, ventesimo caso nel 2018

Ancora un Flambus a Roma. Questa volta in via Sarnico tra Dragona e Acilia dove lo 04 ha preso fuoco dalla parte posteriore del mezzo Atac per cause ancora da appurare. Il conducente del mezzo, visto il fumo, è sceso e ha dato l'allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo al capolinea, dove era fermo e ormai distrutto lo 04.

"Mi auguro che Atac non definisca di nuovo questo drammatico contesto un principio di incendio. Purtroppo le nostre vetture non sono sicure. Lo dicono i fatti. Ad oggi siamo stati fortunati. Nessun ferito grave. Vorremmo più attenzione nella manutenzione, invece sui giornali leggiamo di inchieste per valutare la responsabilità dei lavoratori" commenta Micaela Quintavalle, Segretario Nazionale del Sindacato M410 destituita da Atac dopo l'intervista a Le Iene, la cui causa di licenziamento è stata rinviata a settembre.

Con quello di oggi salgono a 20 i casi registrati a Roma dall'inizio di questo 2018. L'ultimo in ordine cronologico era stato quello sul Raccordo Anulare poi in via di Carcaricola, fra le zone di Giardinetti e Tor Vergata del 10 agosto. Poi nel pomeriggio dello scorso 19 luglio, con l'incendio divampato a bordo dello 07 domato da un primo intervento dell'autista e poi dai pompieri. Il bus prese fuoco sulla via Litoranea, all'altezza del Terzo Cancello.

Prima del bus in fiamme a Capocotta era stata la volta di viale Regina Elena, con le fiamme che in quel caso devastarano la vettura. Prima, il 26 giugno, quando un mezzo pubblico Atac della linea 508 (qui la notizia) venne avvolto in una palla di fuoco in via Roccalumera, zona Prato Fiorito - Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale. Poche ore prima era stata la volta di un mezzo della linea Roma Tpl (lo 078), che viaggiava sulla via Pontina.

Prima ancora a Valle Aurelia in via del Tritone, all'Infernetto, a piazza Venezia e all'Esquilino, poi nella mattinata del 13 aprile in via di Portonaccio. Poi ancora il 6 marzo, in via Prenestina, all'incrocio con via Cocconi, ed anche una vettura della linea 313, che serve le zone di Roma Est. Pochi giorni prima, in pieno giorno, tra Macchia Palocco ed Acilia. I passeggeri della linea 03 avevano appena fatto in tempo a scendere prima che la vettura prendesse fuoco.