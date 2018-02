VIDEO | Incendio a Valle Aurelia: Jaguar in fiamme sotto le mura Vaticane

Sul posto gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco. Illeso il conducente della vettura

Una palla di fuoco. Auto in fiamme questa mattina a Valle Aurelia dove una Jaguar è stata avvolta da un incendio che l'ha distrutta nel volgere di pochi minuti. E' accaduto poco prima delle 9:00 su viale Vaticano, sotto le mura Vaticane che cingono San Pietro. Secondo quanto si apprende alla guida della vettura c'era un uomo di 70 anni.

All'altezza del civico 44 il conducente ha notato il fumo fuoriuscire dalla parte anteriore dell'auto. Lo stesso ha proseguito la sua corsa per alcuni metri. Notato il principio d'incendio da una volante della polizia in transito, l'automobilista su indicazione degli agenti ha quindi parcheggiato la Jaguar sotto le mura Vaticane con del denso fumo nero che si è rapidamente propagato in tutta la zona.

Dal cofano anteriore le fiamme hanno avvolto nel volgere di breve la Jaguar, regolata la viabilità sul posto dagli agenti di polizia l'incendio è stato poi domato da una squadra dei vigili del fuoco intervenuta in viale Vaticano. Distrutta la vettura.