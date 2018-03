Incendio a Terme di Caracalla: auto in fiamme, conducente salvato dai militari

Auto in fiamme nella notte nella zone delle Terme di Caracalla. Per motivi da appurare, una vettura ha preso fuoco alle 21:30 in viale Guido Baccelli. Tempestivo l'intervento dei militari dell'Esercito che ha evitato conseguenze peggiori all'automobilista che si é trovato alle prese con l'autovettura avvolta dalle fiamme.

Sul posto una pattuglia di militari, impiegati nell'Operazione 'Strade Sicure' del Raggruppamento Lazio-Umbria-Abruzzo sotto la guida del Gen. B. Paolo Raudino, è intervenuta in soccorso del malcapitato mettendolo in sicurezza ed arginando il fuoco della vettura, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco allertati dai militari che e contestualmente continuavano a gestire la viabilità .

"La presenza sul territorio dei militari sta assumendo un’importanza sempre maggiore per la popolazione non solo per contrastare la criminalità bensì anche per ricevere assistenza per i problemi che quotidianamente colpiscono il singolo cittadino", fanno sapere dall'Esercito.