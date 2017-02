Incendio a Santa Marinella: auto in fiamme in un cortile condominiale

Attimi di apprensione nella serata di ieri per i residenti di un condominio di Santa Marinella, Comune del litorale laziale, dove un'auto in sosta nel cortile dello stesso ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. L'allerta ai vigili del fuoco di Civitavecchia intorno alle 20:40 con il successivo intervento in via Alessandro Volta. I pompieri hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi al vicino edificio, mettendo in sicurezza l'area. Non ci sono stati feriti.