Circo Massimo: due incendi a distanza di pochi minuti, distrutte sei auto nella notte

Due incendi di auto scoppiati nel volgere di pochi minuti. Notte di fuoco al Circo Massimo dove sei automobili sono andate distrutte. Due i roghi divampati entrambi poco dopo le 2:30, il primo in via del Teatro Marcello ed il secondo nella vicina piazza della Consolazione. Una scena che si era presentata in Centro Storico esattamente un anno fa (il 6 maggio del 2016) quando furono cinque le macchine ad essere incendiate nell'adiacente vico Jugario. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, la polizia municipale e gli agenti della polizia di Stato.

IPOTESI DOLO - Ad essere colpite dall'incendio ravvicinato una minicar, una Peugeot ed una Audi in via del Teatro Marcello, mentre nella vicina piazza della Consolazione è toccato ad una Mini One, una Hiunday ed una Volkswagen. Viste le modalità e le tempistiche con le quali sono divampati i due incendi, gli investigatori al momento lavorano sull'ipotesi del rogo doloso.