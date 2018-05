Incendio auto a Serpentara: carbonizzata una vettura, traffico in tilt

Dai bus alle auto, martedì di fuoco nella Capitale. Dopo i due autobus che hanno preso fuoco prima in via del Tritone e poi in via di Castel Porziano ad Ostia, a chiudere la giornata di incendi è stata una vettura, che è andata in fiamme nella zona dei Colli della Serpentara, nel III Municipio Montesacro. Alte le fiamme sviluppatesi a bordo dell'auto, andata poi distrutta su via Virgilio Talli.

Incendio auto a Serpentara

In particolare l'incendio si è sviluppato a bordo della vettura intorno 19:30 di ieri 8 maggio, mentre sulla Capitale cadeva la pioggia. Il maltempo, associato all'orario di punta di uscita dal lavoro, hanno poi fatto il resto con gli automobilisti imbottigliati su via Talli, sia in direzione via Ugo della Seta e Fidene, sia in direzione Nuovo Salario. Sul posto per accertare l'accaduto e regolare la viabilità gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.