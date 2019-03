Notte di fuoco quella tra sabato e domenica in via Sommer. Qui, nella zona di Grotta Perfetta, sono andate distrutte dalle fiamme tre auto: una Toyota Rav4, una Citroen C1 e un Fiat Fiorino. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio in pochi minuti, e i carabinieri della stazione di Grotta Perfetta. Ignote al momento le cause del rogo: non esclusa l'ipotesi dolosa.