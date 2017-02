Incendio a Roma Nord: vettura in fiamme in via San Godenzo

Incendio auto nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio a Roma Nord dove una vettura è andata carbonizzata per cause ancora in via di accertamento. In particolare le fiamme sono divampate dal vano motore di un suv che si trovava in sosta in via San Godenzo. A parte la paura nessuno sarebbe rimasto ferito. Danneggiato invece un quadro tecnologico dell'Italgas. Sul posto per spegnere le fiamme, che non hanno coinvolto altre vetture, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con l'ausilio di una autobotte. (Video facebook Sei della Cassia se)