Incendio via Prenestina: auto carbonizzata, annerita serranda di un negozio

Un'auto distrutta, una danneggiata e la serranda di un negozio annerita dalle fiamme. E' il risultato di un incendio divampato la notte del 25 marzo nella zona del Prenestino. A prendere a fuoco una Mini Cooper, parcheggiata in sosta all'angolo fra la Sp101a e via Giorgio Pitacco. Allertata la centrale operativa del 115 intorno alle 2:00 della notte, sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che ha domato le fiamme dopo circa un'ora di intervento. Danneggiata nella parte posteriore la vettura che si trovava parcheggiata davanti alla Mini andata carbonizzata. Ancora da accertare le cause.