Incendio a Fonte Laurentina, auto distrutte dalle fiamme: danneggiati anche cassonetti

Lingue di fuoco e fumo nero tra i palazzi. E' quanto successo nel pomeriggio del 13 luglio a Fonte Laurentina per un incendio che ha coinvolto, e distrutto, quattro auto e danneggiato alcuni cassonetti Ama in via Luigi de Marchi 14.

A dare l'allarme i residenti, che hanno notato una nube di fumo nero proveniente dalla strada. Sul posto gli agenti dell polizia locale di Roma Capitale con il IX Gruppo Eur ed i vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa temporaneamente ed il rogo spento in un'ora. Le auto, distrutte, sono state quindi rimosse. Al momento non sono chiare le cause che hanno provocato il rogo.