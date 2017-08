Incendio a Porta Metronia: cinque auto in fiamme in via Licia

Auto in fiamme a Porta Metronia. L'incendio è divampato intorno alle 2:30 della notte fra l'11 ed il 12 agosto in via Licia, all'altezza dell'incrocio con via Taurisia e via Iberia. Immediata l'allerta al 115 con l'arrivo su posto di due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa un'ora (dalle 2:30 alle 3:30). Cinque le vetture danneggiate dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause che hanno determinato l'incendio, al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi investigativa, compresa quella del gesto doloso.

