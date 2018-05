Via Flaminia: auto gpl va in fiamme, traffico in tilt

Auto in fiamme oggi 12 maggio a Roma, sulla via Flaminia. E' successo poco dopo le 9, all'altezza di via Bomarzo, a Tor di Quinto. A prendere fuoco, per cause imprecisate, un'auto alimentata a gpl. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma. Nessun ferito traffico fortemente rallentato. Per permettere i soccorsi sono state deviate anche due linee bus.