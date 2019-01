Incendio e fumo nero ad Ostia. Oggi, intorno alle 15:30, le fiamme hanno avvolto una mini car in via delle Azzorre, angolo viale dei Romagnoli. Sul posto i Vigili del Fuoco di via Celli. Lievi disagi alla circolazione con il fumo che ha invaso parte della via del Mare e della via Ostiense. Illeso il conducente.