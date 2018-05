Acilia, a fuoco due auto parcheggiate: nessun ferito

All'alba di questa mattina, 19 maggio, due auto sono andate a fuoco ad Acilia. Erano parcheggiate in via della Salvia, una strada residenziale che corre parallela alla via del Mare. L'incendio si è sviluppato poco prima delle 5.

Quando il personale dei Vigili del fuoco del Comando di Roma è giunto sul posto i veicoli, una Fiat 500 e una Renault Scenic, erano completamente avvolti dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito.