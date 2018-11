Auto in fiamme in via dei Cerchi: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Auto in fiamme oggi 20 novembre in via dei Cerchi. E' successo intorno alle 14:30. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo scoppiato per cause ancora da appurare come documenta l'immagine di Luca Maracci, lettore di RomaToday, che ha inoltrato alla nostra redazione.

Per permettere le operazioni di spegnimento via dei Cerchi è stata chiusa tra via di San Gregorio e piazza di Porta Capena. Atac, invece, ha temporaneamente deviato il tragitto della linea 628.