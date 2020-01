Incendio ad Anagnina: auto e furgone distrutti dalle fiamme

Quattro auto in fiamme, tre all'Anagnina ed una a Tor de' Cenci. Sono due gli incendi che hanno riguardato i quattro veicoli richiedendo l'intervento di vigili del fuoco e polizia. La prima chiamata la notte del 22 gennaio, alle 3:00, in via Italo Orto, nel IX Municipio.

Ad essere interessata da un incendio una vettura in sosta. Contattato il proprietario dai poliziotti, l'uomo ha riferito di non aver ricevuto minacce, da accertare le cause.

Poche ore dopo, intorno alle 6:00, i pompieri sono intervenuti per un altro incendio di vettura, questa volta in zona Anagnina. In particolare sono stati tre i veicoli interessati dalle fiamme, tutti in sosta in via Pietro Crostarosa.

Distrutta una Alfa 156, risultata poi abbandonata e sprovvista di targhe, a farne le spese è stato anche il proprietario di una Fiat Punto, danneggiata dalle fiamme nella parte anteriore. Diversa sorta per un Doblò Fiat, di proprietà di una ditta antincendio, andato carbonizzato in seguito all'incendio.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli agenti del commissariato Romanina di polizia. Da accertare anche in questo caso le cause, con gli investigatori che non escludono nessuna ipotesi.

Una notte di incendi quelle del 22 gennaio, aperta da una prima chiamata poco dopo la mezzanotte da un capannone abbandonato sulla via Tuscolana, in zona Campo Romano. A prendere fuoco una struttura in disuso, andata in fiamme per cause in via di accertamento. Anche in questo caso accertamenti in corso da parte della polizia.