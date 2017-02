Tomba di Nerone: auto in fiamme sulla via Cassia, in salvo marito e moglie

Hanno visto del fumo uscire dal cofane dell'automobile, poi le fiamme, che hanno avvolto nel volgere di breve la vettura carbonizzandola. A vedersela brutta marito e moglie, usciti illesi dall'abitacolo della macchina nella quale si trovavano sulla via Cassia, zona Tomba di Nerone. L'allerta al 115 poco dopo le 9:30, all'altezza del civico 982 della strada. Sul posto per spegnere l'incendio i vigili del fuoco, assieme agli agenti di polizia dei commissariati Ponte Milvio e Flaminio. Per consentire l'intervento di spegnimento dei pompieri il tratto di via Cassia interessato dall'incendio è stato temporaneamente chiuso al traffico.

INCENDIO AUTO A SAN GODENZO - L'incendio segue di una settimana un altro rogo divampato a bordo di un'automobile a Roma nord. I fatti lo scorso 16 febbraio quando una vettura è andata carbonizzata in via San Godenzo. Danneggiato un quadro tecnologico dell'Italgas anche in quel caso non si registrarono feriti.