Tor Vergata: incendio in uno sfasciacarrozze, dodici furgoni in fiamme

Incendio in uno sfasciacarrozze, nella notte tra il 2 e il 3 maggio, tra via Ricchiano e via Casilina 1364. Intorno alle ore 0:15 di questa notte, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno colpito dodici furgoni, otti di questi sono stati completamente distrutti mentre 4 sono stati seriamente danneggiati.

L'incendio, protrattosi sino alle 6 circa di stamane, è stato spento da quattro squadre dei Vigili del Fuoco con tre autobotti e il carro schiuma. Non risultano persone coinvolte, danni strutturali o problemi di viabilità. Sul posto anche gli agenti del Commissariato Casilino che stanno indagando sulle esatte cause del rogo.