Incendio sulla via Aurelia: auto in fiamme a Massimina, traffico in tilt

Traffico rallentanto sulla via Aurelia a causa di un incendio. A prendere a fuoco una vettura mentre viaggiava sulla Strada Statale 1 in direzione del Grande Raccordo Anulare. Il rogo, divampato per cause ancora in via di accertamento, è scoppiato intorno alle 15:30 di oggi, mentre la macchina si trovava all'altezza dello svincolo Massimina. Allertati i soccorritori per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono registrati dei problemi alla normale circolazione stradale con auto ferme in coda dal luogo dell'incendio all'uscita della SS1 Monachina-Casal Lombroso.

🔴🚘 #SS1 #Aurelia rallentamenti per veicolo in fiamme a 700m circa da svincolo Massimina >> #RaccordoAnulare. PRESTARE ATTENZIONE — Astral Infomobilità (@astralmobilita) 18 marzo 2017