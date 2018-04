Incendio all'Alberone: auto in fiamme, nube nera nel quartiere

Auto in fiamme nella notte in via Antonio degli Effetti. Un incendio, nella zona dell'Alberone, che ha coinvolto due auto distruggendole. Ad accorgersi delle fiamme alcuni residente che alle 4 del mattino circa hanno allertato i Vigili del Fuoco.

Una grossa nube nera ha coperto i palazzi di zona e la mattinata di oggi, 19 aprile, è iniziato con un forte odore di bruciato per i residenti del quadrante dell'Appio Latino. Spente le fiamme sono partite le prime indagini. Non è la prima volta che nel quartiere si verifica un episodio simile, in precedenza un incendio distrusse 8 scooter in sosta.