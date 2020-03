Incendio a Tormarancio, auto in fiamme nella notte

Auto in fiamme nella notte tra il 25 e il 26 marzo, nella zona di Tormarancio di Roma. Le fiamme sono scoppiate, per motivi da appurare, in via Livio Agresti, all'altezza dell'incrocio viale Carlo Tommaso Odescalchi.

Sul posto la squadra del distaccamento EUR 11A dei vigili del fuoco della Capitale. Da determinare le esatte cause del rogo. Al momento non sono escluse ipotesi, dall'incendio doloso al corto circuito all'interno di un'auto.