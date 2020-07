Incendio a Valle Aurelia: tre auto in fiamme nella notte

Incendio a Valle Aurelia dove hanno preso fuoco tre auto. La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 3:00 della notte fra il 16 ed il 17 luglio in via Giannozzo Manetti, angolo via Merula.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno poi spento le fiamme, tre le vetture andate a fuoco. Sul posto per accertare l'accaduto i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo. Secondo i primi riscontri non sono state trovate tracce di dolo o innesti. Sul caso indagano i militari dell'Arma: ascoltati i proprietari delle vetture.