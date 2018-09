Notte di fuoco a Torpignattara: incendio distrugge 9 auto e uno scooter

Incendio nella notte tra il 28 e il 29 settembre a Torpignattara, in via Visconte Maggiolo. A bruciare nove auto e uno scooter, tutti completamente distrutti dalle fiamme. A dare l'allarme i residenti che, viste le fiamme, hanno allertato i Numero Unico per le Emergenze. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Torpignattara.

Le fiamme, come hanno certificato i rilievi delle forze dell'ordine, hanno annerito anche la serranda e le pareti di un garage. Ancora incerte le cause che hanno determinato l'incendio. Al momento non si esclude nessuna pista, dal corto circuito all'atto doloso.