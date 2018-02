Notte di incendi nella periferia est della Capitale: due auto in fiamme

Notte di incendi nella periferia est della Capitale dove due vetture hanno preso fuoco in due distinti episodi. Gli interventi dei vigili del fuoco a distanza di poco tempo nelle zone di Tor Bella Monaca e Colle Monfortani (Colle Prenestino), entrambi quartieri del VI Municipio delle Torri.

Incendio auto sulla via Prenestina

La prima richiesta di intervento dall'altezza del civico 1460 della via Prenestina. Qui un'auto in marcia (foto in basso) ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. Illeso l'automobilista, l'incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco.

Incendio auto a Tor Bella Monaca

Passata da poco la mezzanotte della notte fra il 18 ed il 19 febbraio, i pompieri di Roma sono intervenuti per un secondo incendio auto nella zona di Tor Bella Monaca. Anche in questo caso le fiamme hanno sorpreso il conducente di un'auto che stava camminando in viale Pietro Anderloni. Con le fiamme divampate rapidamente dal cofano motore l'autista della vettura è riuscito a scendere dalla macchina, poi distrutta dalle fiamme con le stesse domate in seguito all'intervento dei vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe stato causato da un corto circuito dell'automobile.