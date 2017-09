Montagnola: ancora un'auto con targa bulgara in fiamme, indagini in corso

Una lunga serie di automobili in fiamme. Ad accomunarle due fattori, la zona degli incendi e la targa straniera della vettura, sempre bulgara. Cresce l'apprensione tra i residenti della Montagnola alle prese da tempo con un piromane che nel corso dei mesi ha incendiato decine di macchine. Ultimo rogo intorno alle 19:00 dello scorso sabato 23 settembre, in via Nicola Spedalieri.

Auto in fiamme in via Spedalieri

Vasto il rogo divampato nel quartiere del Municipio Garbatella, con le fiamme divampate dalla vettura con targa bulgara (una Peugeot) che hanno danneggiato una Toyota Yaris e carbonizzato una Nissan, parcheggiate accanto alla macchina incendiata. Allertati i soccorritori l'incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco del comando di Roma. Sul posto, oltre agli agenti di polizia del commissariato Tor Carbone, i vigili urbani dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, che indagano sull'ultimo rogo divampato a Montagnola.

Auto in fiamme a Montagnola

Un rogo che riaccende la preoccupazione tra i residenti del quartiere, alle prese con altri roghi di auto divampati negli ultimi giorni, come il 21 settembre in via Guido de Ruggiero. Prima di allora ad avanzare l'ipotesi di "una lotta per il controllo del territorio fra cittadini stranieri" era stato l'ex presidente del M5s Paolo Pace, ora esponente politico Fdi.

Incendio in piazzale Ardigò

Era la notte fra il 3 ed il 4 settembre scorso quando un'altra auto con targa bulgara venne data alle fiamme sempre in via Spedalieri. Un rogo di matrice dolosa, divampato da uno degli pneumatici della Peugeot data alle fiamme. Semidistrutta la vettura, le fiamme danneggiarono anche in quel caso una Mercedes in sosta vicino l'auto che prese fuoco. Poi la denuncia del presidente grillino dimissionario: "Lotta tra bande di rumeni, bulgari per il controllo del territorio", con lo stesso Pace che indicava un'altra vettura data alle fiamme poco prima in piazzale Ardigò. In quel caso intervennero i carabinieri della compagnia Roma Eur.

Auto in fiamme a Montagnola

Incendi di auto che riguardarono la zona della Montagnola anche la notte fra il 31 maggio e lo scorso 1 giugno, in quel caso furono ben sedici le macchine incendiate, con gli abitanti del quartiere a chiedere maggiore sicurezza per la zona. Sabato pomeriggio l'ennesimo rogo che ha riacceso il timore di una lotte fra bande fra i residenti del quartiere del Municipio VIII.