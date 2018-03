VIDEO | Auto in fiamme al Verano, disagi in Tangenziale

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La Toyota Avensis ha preso fuoco al semaforo che dal Tronchetto dell'A24 porta a San Lorenzo. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Ha preso fuoco mentre era ferma al semaforo. Ad essere carbonizzata una vettura, andata distrutta dopo che le fiamme l'hanno avvolta in una palla di fuoco. L'incendio è divampato intorno alle 10:30 di questa mattina da una Toyota Avensis proveniente dal tratto urbano dell'autostrada A24. Superata la Galleria Pittaluga, all'intersezione semaforica con la Tangenziale, direzione San Lorenzo-San Giovanni, è divampato l'incendio. Illeso l'automobilista, sceso dalla vettura prima che venisse carbonizzata.

Incendio auto in Tangenziale al Verano

Per consentire l'intervento di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, la polizia, intervenuta sul posto, ha regolato il traffico con delle deviazioni in loco. Inevitabili i risentimenti alla circolazione in entrata nella Capitale. Lunghe code, sino a due chilometri, si sono infatti registrate nel tratto compreso fra via Fiorentini e il bivio della Tangenziale Est.