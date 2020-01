VIDEO | Auto in fiamme sul ponte della Tangenziale Est

Prima il fumo, poi le fiamme che hanno avvolto l'auto in una palla di fuoco nel volgere di pochi minuti. A vivere dei momenti di apprensione il conducente di una vettura che ha preso fuoco mentre viaggiava sulla Tangenziale Est, nel tratto di via del Foro Italico che attraversa la zona di piazza Vescovio e del Quartiere Africano.

Qui, intorno alle 15:00 di venerdì 10 gennaio, una vettura ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Con il conducente che è riuscito a fermarsi sulla corsia di emergenza, sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.

Per consentire l'intervento dei pompieri si sono registrati dei rallentamenti in direzione San Giovanni.