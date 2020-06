Incendio a Talenti: cinque auto in fiamme

Notte di fuoco a Talenti dove un incendio ha distrutto tre auto danneggiandone altre due. Le fiamme sono divampate intorno all'1:00 della notte in via Franco Sacchetti. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

In particolare l'incendio ha riguardato cinque vetture. Tre le auto distrutte, una Smart, una Opel Karl ed una Lancia Delta. Due quelle danneggiate dalle fiamme, una Opel Meriva ed un Renault Twingo. Da accertare le cause, spento l'incendio dai pompieri sul caso accertamenti in corso da parte degli agenti del Commissariato Fidene di Polizia.

"Alcuni residenti riferiscono che l’incendio potrebbe essere doloso, considerati gli assembramenti che ogni notte si susseguono nel parco lì accanto - dichiara Giordana Petrella, consigliera FdI in III Municipio - . Speriamo di no perché se così fosse, dopo le innumerivoli denunce arrivate nelle ultime settimane da questo quartiere, sarebbe l’ennesimo atto di violenza".

"Oggi presenteremo un atto da portare in consiglio municipale, vanno presi seri provvedimenti - conclude Petrella -. Non ci basta che il Presidente di questo municipio durante una commissione dica che sotto il profilo sicurezza è tutto a posto perché in un articolo di giornale il nostro municipio risulta terzo in classifica per quanto concerne la sicurezza a Roma. La realtà è un’altra".