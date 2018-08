Incendio al parcheggio della stazione: sei auto distrutte dalle fiamme

Cinque auto carbonizzate ed una seriamente danneggiata. E' l'amara conta delle auto andate a fuoco oggi nel nodo di scambio della stazione ferroviaria La Celsa, a Labaro-Castel Giubileo. L'allerta ai vigili del fuoco dal parcheggio che si trova sotto al Viadotto Giubileo del 2000, fra la via Flaminia e la via Variante Flaminia. Una brutta sorpresa per i pendolari che utilizzano il parcheggio di scambio gomma-ferro dei treni della Ferrovia Roma Nord. Domato il rogo dai pompieri sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Flaminio che indagano sull'accaduto. Fra le ipotesi quella del corto circuito di una delle auto da cui l'incendio si è poi diramato su quelle in sosta vicino.

Incendio auto a San Paolo

Scenario simile si era presentato nella notte del 31 luglio nel parcheggio di un hotel in zona San Paolo, in quel caso la polizia ha accertato la natura dolosa del rogo.