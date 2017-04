Santa Marinella, auto gpl in fiamme vicino a cabina elettrica

Incendio oggi 26 aprile a Santa Marinella alle ore 11.00 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio di una Fiat Punto alimentata a gas in via 25 aprile.

I pompieri hanno estinto le fiamme, messo in sicurezza l'area ed impedito al fuoco di propagarsi alla vicina cabina elettrica di trasformazione Enel. Non ci sono stati feriti. Ancora da accertare le cause del rogo.