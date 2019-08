Salario, auto in fiamme nella notte: la scia di fuoco del piromane seriale

Una scia di fuoco lunga quasi un chilometro, da via Salaria fino a via Civitavecchia. Auto in fiamme, una per ogni via, e un piromane arrestato dopo una breve indagini. E' quanto successo intorno all'una di notte del 14 agosto nel quartiere Salario, a Roma.

Tutto è iniziato quando le fiamme che hanno divorato una Range Rover Evoc in via Salaria 90, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile. Mentre l'auto veniva spenta, tuttavia, un nuovo rogo si espandeva poco distante, in via di Villa Albani.

Qui, a bruciare, una Volkswagen. Neanche 10 minuti più tardi ed ecco il terzo incendio, in via Savoia. A farne le spesa una Opel Abram. La scia di fuoco si è interrotta in via Civitavecchia dove i militari hanno preso il piromane mentre stava incendiando una quarta auto.

L'uomo, un 45enne romano, aveva una bottiglia di grappa e dei volantini di un supermercato, materiale usato per innescare gli incendi. E' stato arrestato. Secondo quanto emerso, inoltre, era già noto alle forze dell'ordine.

A febbraio era stato sottoposto a libertà vigilata in una casa di cura psichiatrica di Viterbo da cui aveva tentato di scappare

lanciandosi da un balcone, si era anche allontanato dall'ospedale dove era stato ricoverato per delle fratture e ora era in attesa del ricovero in un Rems.