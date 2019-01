Centocelle: incendio nella notte, bruciata un'auto rubata

Incendio nella notte a Centocelle, in via delle Betulle. Le fiamme sono scoppiate poco prima dell'una del 31 gennaio. A bruciare una Fiat 600, con il rogo che ha danneggiato anche un furgone parcheggiato nelle vicinanze. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Centocelle per le indagini del caso.

L'auto è risultata rubata e non è escluso che sia stata utilizzata per compiere episodi criminali. Sul fatto stanno lavorando i militari dell'Arma. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito o intossicato.